Втратили більше мільйона гривень: люди хотіли отримати допомогу, а натомість збагатили шахраїв

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури жителю Рівного повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 29-річний чоловік через телеграм-канал знайшов «роботу» шахрая. «Роботодавець» через месенджер надсилав спільнику інформацію про банківські рахунки громадян України, а завданням чоловіка було безконтактним шляхом зняти з них готівку у банкоматах та магазинах обласного центру і покласти на рахунки інших підставних осіб. За це підозрюваний мав свій відсоток. Крім того, у зловмисників діяла також інша схема шахрайства – вони розсилали фішингові посилання нібито для отримання «єДопомоги». А коли люди переходили за цим посиланням – з їхніх карток зникали гроші.

Наразі вже встановлені 37 потерпілих, які через такі шахрайські схеми втратили майже 1,1 млн грн.

Рівненський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік свою вину визнає.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури