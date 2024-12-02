Смертельна ДТП сталася на блокпосту в Одеському районі

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Внаслідок наїзду на двох військовослужбовців Державної прикордонної служби, які несли службу на блокпосту, один із них загинув, інший – доставлений з травмами в лікарню.

Подія сталася вчора, 2 грудня, близько 18:00. Попередньо встановлено, що 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та скоїв наїзд на двох прикордонників.

Водія перевірили на стан сп’яніння – він тверезий. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції Одеської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України –  порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Одещини

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