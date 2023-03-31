Смертельне травмування неповнолітньої на виробництві – на Житомирщині приватному підприємцю повідомили про підозру

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури місцевому підприємцю повідомили про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель неповнолітньої (ч. 2 ст. 272 КК України).

Слідство установило, що приватний підприємець з Житомирського району, який займається виготовленням палет, експлуатував деревообробний верстат підвищеної небезпеки без відповідного дозволу. До того ж, на верстаті для подрібнення деревини, задля скорочення виробничого процесу, були зрізані захисні елементи.

Для обслуговування такого обладнання підозрюваний прийняв на роботу без офіційного оформлення неповнолітню дівчину. У вересні минулого року, під час збою у виробничому процесі, коли дівчина намагалася поправити гілки, які застрягли у верстаті, її було смертельно травмовано.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури