На Сумщині розшукують шахраїв, які видурили у пенсіонерки близько 60 000 гривень

Літня жінка повірила шахраям, які повідомили, що її син серйозно постраждав і йому потрібна негайна операція. Аби врятувати його, жінка віддала зловмисникам всі свої заощадження.

До Роменського районного відділу поліції з заявою про злочин звернулась 84-річна місцева жителька. Та пояснила, що їй зателефонував невідомий та повідомив, що її син в м. Мінськ отримав серйозні травми і йому потрібна негайна операція. Літня жінка повірила незнайомцям, бо дійсно її син зараз перебуває закордоном. Далі взяв слухавку нібито сам син, який жалісливим голосом попросив про допомогу. Пенсіонерка розхвилювалась і без жодних сумнівів погодилась на всі їхні умови.

Так, через деякий час до її квартири прийшов невідомий нібито від сина, якому потерпіла й передала всі свої заощадження на загальну суму близько 60 000 гривень.

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахраїв.

«Шановні громадяни, якщо до вас зателефонували невідомі і повідомили, що ваші близькі потрапили в біду, і почали виманювати гроші — не вірте. Так діють лише шахраї. Краще заспокойтеся, перервіть розмову, передзвоніть тому, хто «потрапив у біду», або відразу зверніться до поліції на спецлінію 102» — коментує Олександр Каливод, заступник начальника Роменського районного відділу поліції — начальник сектору кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області