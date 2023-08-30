Смертоносна стрілянина у Дніпрі: в поліції вказали на важливі нюанси

Важку ситуацію в Дніпрі повністю розберуть, але кваліфікацію дій поліцейського сформує слідство, а висновки зробить суд.

Новини Дніпра прокоментував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook – відреагував на те, що поліцейський застрелив чоловіка, який вдарив його колегу.

Він повідомив, що Департамент патрульної поліції буде сприяти слідству і проведенню службового розслідування, але надає повну юридичну підтримку своїм патрульним.

Він зазначає, що не писатиме про тих, хто “правильно і дуже доречно” ставив питання у якому суспільстві ми б хотіли жити і які правила поведінки для нас прийнятні, особливо під час воєнного стану і яке ставлення до поліцейських, військових ми вважаємо адекватним.

“Я більше про тих, хто одразу поспішив клеймити й робити висновки про винуватість поліцейських, хибність їхніх дій, щедро оздоблюючи це все авторською юридичною кваліфікацією правопорушення, і на останок приправляючи власними висновками на кшталт “як тре було робити”, – зазначає Білошицький. При цьому наголошує, що не може висловитись про правомірність або неправомірність, про винуватість чи невинуватість поліцейського, бо комісія проводить службове розслідування, а слідство має оцінити всі докази в сукупності і зробити висновки, базуючись на фактах, а не здогадках.

Білошицький зазначає, що, будучи юристом, адвокатом, стикався з вкрай неправомірними діями тодішніх правоохоронців. “І повірте, знав стільки, що вистачило б аби переповнити дуже багато людей ненавистю на все життя. Але. Я задавав собі питання. У якій країні я б хотів, щоб жили мої діти? Країні поваги до закону і порядку? Чи в країні бєспрєдєлу, де правоохоронці не поважаються як клас, а для розв’язання питання треба звертатись до братків 90-х. І тут багато хто може згадати з сумом ті часи та подумати, що те вже не повернеться. А я вам скажу – може повернутись ще і як. Не в такі ж формі, але по суті – може”, – зазначає він.

Білошицький пише, що хотів би, щоб його діти жили в країні, де героєм і прикладом є військовий, поліцейський, лікар, рятівник і багато інших, а “не любитель хайпу і лайків, який вивчив пару рядків закону про “прічіну астановкі”. “Я би хотів, щоб в цій країні модель спілкування з людьми передавалась від батьків до дітей, а не черпалися від “авторів” в “Ютубчику” і “ТікТоку”, – додає він.

Білошицький зазначає, що потрібно прийняти той факт, що поліцейські – це наші люди, які “не набрані десь на Марсі, чи Юпітері, чи з іншого мультивсесвіту” і мають свої сильні та слабкі сторони, свій запас енергії й рівень втоми, рівень стресу і рівень самоконтролю, свої знання і свої прогалини. “І ці люди виконують свою роботу кожного дня і кожної ночі. І як би не було тяжко і критично – вони все одно працюють. І цей випадок має навчити всіх, що є права і є обовʼязки. І це два невідʼємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця”, – наголошує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 серпня, стало відомо, що в Дніпрі в результаті конфлікту між патрульними та пасажирами автомобіля марки Jaguar стався конфлікт, в результаті якого поліцейський вистрілив в чоловіка, який перед цим вдарив поліцейську. Від отриманих травм 38 річний чоловік помер.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що водій авто ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху, поводився агресивно й мав ознаки алкогольного сп’яніння. За даними Офісу генпрокурора, патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти, проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик.

За даними ЗМІ, було застрелено Джумбері Сілогаву, який був в машині з дружиною і двома синами. На відео, яке є в Інтернеті видно, що матюки і підбурювання чоловіка щодо протидії поліції були і зі сторони його дітей, які знімали ситуацію на відео. // УНІАН