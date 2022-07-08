«Смотрящих» за Черкаським СІЗО ув’язнили на 9 років

Черкаський районний суд Черкаської області визнав двох чоловіків винним у вимаганні коштів і поширенні злочинного впливу на території слідчого ізолятора.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 16 червня.

За матеріалами справи, арештанти протягом жовтня-листопада 2020 року, погрожуючи насильством, вимагали у новоприбулого арештанта 10 000 грн за неіснуючі боргові зобов’язання. Чоловіки утримувалися в різних камерах. Зловмисники дзвонили потерпілому на мобільний говорили, що раніше він нібито одягав форму правоохоронних органів та вимагав грошові кошти у громадян, тому тепер мусить віддавати. Його родичі мали внести гроші на банківську картку. У випадку незгоди сусідам по камері давалися вказівки заподіяти арештанту тілесні ушкодження.

Матір потерпілого внесла на визначений рахунок тричі по тисячі гривень. Зловмисники дистанційно розпорядились коштами через осіб, які вже звільнилися із слідчого ізолятора.

Гроші вимагали так званий «смотрящий за СІЗО» і його права рука — «смотрящий за режимним корпусом № 1».

Ці чоловіки вже були засуджені до тривалого тюремного покарання — один за розбій, а інший за умисне вбивство з особливою жорстокістю. Але їхні вироки оскаржувалися, тому вони не відбули до виправного закладу, а залишалися у СІЗО. В установі обвинувачені порушували режим утримання, зберігали заборонені предмети, не виконували вимог адміністрації та здобули повагу і авторитет серед інших арештантів як особи, які ведуть «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя.

«Смотрящі» дбали про матеріальне забезпечення і координацію злочинної діяльності на території СІЗО, накопичення й розподіл «злодійського общака». Відомо, що кошти до «злодійського общака» збиралися із арештантів, у тому числі, за схемою вимагання від родичів новоприбулих осіб, а також через організацію азартних ігор на території слідчого ізолятора. Старший із них також вирішував спори між в’язнями з точки зору неписаних «кримінальних законів», «по поняттям», виступаючи в ролі «мирового судді».

У судовому засіданні чоловіки вину визнали в повному обсязі. Їм призначено по 9 років позбавлення волі. З урахуванням попередніх судимостей вони мають відбути по 9 років і 1 місяцю тюремного покарання.