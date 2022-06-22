«Смотрящий» у СІЗО та крадіжки: повідомлено про підозру раніше судимому чоловіку

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річному раніше судимому чоловіку за фактом встановлення та поширення злочинного впливу у слідчому ізоляторі та за фактом крадіжок (ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня по вересень 2021 року чоловік, відбуваючи покарання у слідчому ізоляторі у м. Харків, поширював свій злочинний вплив у якості «смотрящего» шляхом проведення серед інших заарештованих зустрічей з метою надання їм вказівок щодо організації постачання наркотичних засобів.

Після того як чоловік вийшов на свободу, він організував злочинну групу з трьома своїми знайомими. З жовтня 2021 року вони систематично займалися крадіжками з квартир на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.

Наразі всім учасникам міжрегіональної злочинної групи повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Харківська обласна прокуратура