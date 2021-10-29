Солом’янський районний суд призначив покарання ґвалтівнику киянки

Під час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. За скоєне фігуранта засуджено до семи років та шести місяців позбавлення волі.

Подія трапилась восени 2019 року. Тоді до чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся чоловік та повідомив, що до нього по допомогу звернулась перехожа, яка розповіла, що на вулиці Машинобудівній її зґвалтував незнайомець. Для встановлення обставин події на місце виїхали слідчо-оперативна група, оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я та лікарі.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці з’ясували, що на виході із супермаркету до потерпілої підійшов невідомий та запропонував познайомитись. Однак, відійшовши у безлюдне місце, чоловік зненацька вдарив дівчину по обличчю, повалив на землю та зґвалтував. Заявниця, 1999 року народження, надала опис кривдника, за яким поліцейські негайно розпочали його пошуки.

Обстеживши прилеглу територію, співробітники карного розшуку помітили чоловіка, схожого за прикметами на нападника, та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігурант – уродженець іншої країни, 1983 року народження, який притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного злочину, а також за вчинення крадіжок та грабежів.

Зібравши необхідні матеріали, слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України — зґвалтування, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вироком Солом’янського районного суду у місті Києві чоловіка засудили до семи років та шести місяців позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва