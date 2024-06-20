Суд відправив за ґрати убивць волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка
Вони визнали свою вину не повністю.
Слов`янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок обвинуваченим у вбивстві волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка.
Як ідеться у рішенні суду, зловмисники частково визнали свою вину. Один обвинувачений отримав вісім років ув’язнення і набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою у Житомирській тюрмі. Другий – дев’ять років ув’язнення.
Хто такий Артем Мірошниченко
- Мірошниченко був активістом волонтерської групи “Бахмут Український”.
- У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених у госпіталі.
- Активіст відвідував усі заходи і волонтерські акції допомоги.
Напад на Мірошниченка
- Трагедія сталася 29 листопада 2019 року. Відповідно до рішення суду, ввечері після 21-ої двоє нападників перебували на зупинці міського транспорту “Шевченко”. У цей час повз магазин продуктів проходив активіст. Зловмисники його зупинили, між ними сталася перепалка. Неповнолітній нападник наздогнав Мірошниченка, коли той намагався уникнути конфлікту, і почав його бити. Коли активіст упав, обоє відтягнули його на газон, а тоді один із них продовжив завдавати ударів. Мірошниченку вдалося самотужки піднятися і спробувати піти від нападників, однак вони його не відпустили і продовжували знущатися.
- Експертиза встановила, що активіст помер через травми голови і живота.
- На суді один зі зловмисників сказав, що займався єдиноборствами і хотів “перевірити свої навички боротьби”.