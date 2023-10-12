У Кам’янському чоловік під час сварки убив, а потім пограбував сестру

Чоловік декілька разів вдарив родичку ножем, після чого втік з місця події, забравши банківську картку та мобільний телефон потерпілої.

10 жовтня до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що вже декілька днів не може додзвонитися до своєї 43-річної сестри. Разом з батьком зниклої, поліцейські потрапили до квартири та виявили у кімнаті тіло жінки з ножовими пораненнями.

Для обстеження місця злочину викликали слідчо-оперативну групу та криміналістичну лабораторію. Правоохоронці зібрали речові докази та встановили, що до злочину може бути причетний 35-річний брат потерпілої. Оперативники Кам’янського РУП затримали зловмисника 11 жовтня на залізничному вокзалі.

Як з’ясувалося, 8 жовтня підозрюваний прийшов у гості до сестри. Між ними виникла родинна суперечка, під час якої він взяв на кухні ніж та декілька разів вдарив жінку. Потім забрав її банківську картку, мобільний телефон та поїхав до себе додому. 10 жовтня чоловік повернувся до квартири сестри та забрав ще й холодильник, який відразу продав.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП