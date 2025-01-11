«Соратник» Деркача і Дубінського «Птичка» оскаржує персональні санкції Зеленського

Верховний суд розглядає позов колишнього співробітника Генеральної прокуратури Костянтина Кулика до президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані на порталі «Судова влада».

22 листопада 2024-го президент застосував до Кулика та ще низки осіб персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи строком на 10 років. Це включає в себе блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону купівлі землі та ін.

Позов Кулика надійшов у грудні 2024-го. Наступне судове засідання у Верховному суді планується 31 березня. Представником позивача є адвокат Ростислав Кравець.

Раніше Кулика оголосили в розшук і заочно звинуватили в участі у злочинній організації, яку для підривної діяльності створили в Україні представники Генштабу РФ.

У 2019-2020 роках до складу цієї організації, за версією обвинувачення, на правах виконавців входили нардепи Андрій Деркач і Олександр Дубінський, парламентський помічник Деркача і прокурор Кулик із позивним «Птичка». Користуючись своїм статусом, вони намагалися впливати на громадську думку та поширювати наративи російської пропаганди. Зокрема, проводили пресконференції на теми міжнародної корупції та зовнішнього управління України, дискредитували кандидата у президенти США із метою погіршення відносин між Україною і США та ін.

Як повідомляла пресслужба ДБР, російські спецслужби витратили на цю злочинну організацію щонайменше 10 мільйонів доларів.

Помічник нардепа Деркача Ігор Колесніков із позивним «Ветеран» уклав угоду про визнання винуватості. Він пообіцяв співпрацювати зі слідством у викритті інших фігурантів і отримав 5 років вʼязниці. У минулому Колесніков був співробітником Головного управління розвідки СРСР.

Обвинувальний акт щодо решти фігурантів скерували до Шевченківського райсуду Києва. Із пʼяти обвинувачених тільки Дубінський затриманий і перебуває під вартою. Решту планують судити заочно.

Кулика звільнили з органів прокуратури у 2019-му. Його звинувачували в незаконному збагаченні, але у 2020 році справу закрили, бо стаття Кримінального кодексу втратила чинність. // Судовий репортер