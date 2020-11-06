Соцсети: в Киеве голый мужчина разбил несколько машин и вломился в закрытый ТЦ

В Киеве поймали голого мужчину, который, находясь в неадекватном состоянии, разбил несколько припаркованных автомобилей, а потом вломился в закрытый торговый центр, рассказали в соцсетях.

Как сообщает Киев Оперативный, инцидент произошел в Оболонском районе.

«Саша с друзьями веселился на парковке Леруа Мерлен до часу ночи на хорошеньком Мерседесе Е-класса. Потом возомнил, что он Халк и пошел все ломать и крушить. Сначала нанес ущерб самому Леруа Мерлен, а потом побежал дальше в чем мать родила. Забежал на парковку ТРЦ Полярный, где разбил три машины», — рассказали в сообществе, опубликовав соответствующее видео с камеры наблюдения.

Задержали злоумышленника охранники торгового центра, когда тот, разбив стекло, пробрался в его помещение.

«Скорее всего, Саша был в очень сильном наркотическом опьянении. На место прибыла скорая, врачи которой забрали его приводить в чувство. По предварительным оценкам, Саша нанёс ущерба плюс-минус на 200 тысяч гривен. Нормально погулял Саня», — говорится в сообщении.

В полиции указанные события пока не комментировали. // НВ