Спекулюючи на розшуку полонених та зниклих безвісти військових, шахраї виманили у рідних майже ₴500 тис.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох ув’язнених та пособниці – житомирянки за фактом шахрайства, вчиненого повторно, за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

Ув’язненого-організатора групи обвинувачують також у встановленні та поширенні злочинного впливу у слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

Як повідомлялося раніше, організував шахрайство 35-річний ув’язнений, так званий «кримінальний авторитет», який перебував у слідчому ізоляторі при установі виконання покарань Житомира. В’язень мав статус «смотрящого», контролював «чорну касу», спонукав засуджених дотримуватися «правильної» у злодійському понятті поведінки тощо.

Крім його співкамерника, у злочинній схемі на волі була задіяна житомирянка.

Так, співкамерник знаходив у соцмережах розміщену рідними інформацію про безвісти зниклих, загиблих у зоні бойових дій або тих військовослужбовців, які перебувають у російському полоні. Тоді телефонував рідним, представлявся офіційною особою (від ТЦК, координаційного центру, пошукової групи) та обіцяв допомогти у пошуках безвісти зниклого або поверненні з полону сина чи брата.

Але зауважував, що для здійснення тих чи інших дій необхідні кошти. При цьому зазначав реквізити конкретних банківських рахунків.

Такі рахунки у різних банківських установах відкривала пособниця, надавши спільнику доступ у системі WEB-банкінгу для зняття коштів.

Рідні військовослужбовців сприймали обіцянку за реальність. Не підозрюючи шахрайства, перераховували різні суми коштів. Окремі – мало не останні заощадження – до 200 тис грн.

Таким злочинним способом шахраї виманили у людей майже 500 тис грн. У шахрайські тенета потрапило майже 30 жителів різних областей.

Наразі на банківські рахунки фігурантів накладено арешт.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури