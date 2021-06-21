В селі Клубівці в одному із кафе невідомий вчинив стрілянину, у якій постраждав чоловік

Правоохоронці встановили та затримали зловмисника, який поранив прикарпатця, вистріливши у нього з пневматичної рушниці. Нападника поліцейські затримали. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та з’ясовуються усі обставини події.

20 червня близько 23:30 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в селі Клубівці Тисменицької територіальної громади в одному із кафе невідомий вчинив стрілянину, у якій постраждав чоловік.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативні працівники, експерт-криміналіст.

В ході першочергових слідчих дій, опитування свідків та очевидців події правоохоронці з’ясували, що 36-річний місцевий мешканець, будучи добряче «на підпитку», прийшов в кафе і раптово вчинив конфлікт з компанією чоловіків. Суперечку вони продовжили на вулиці, але вона швидко завершилася і всі розійшлися.

Про те зловмисника це не влаштувало. Він пішов додому, де взяв предмет, схожий на пневматичну рушницю та повернувся в кафе.

Перебуваючи в середині, хуліган здійснив постріл у бік чоловіка. У результаті 26-річний місцевий мешканець отримав поранення та госпіталізований до лікувального закладу.

Правопорушник не встиг втекти з місця події, адже був затриманий іншими відвідувачами.

Предмет, схожий на пневматичну рушницю поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Слідчі затримали хулігана в порядку ст. 208 КПК України.Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Триває слідство.

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини