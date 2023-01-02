Співпрацюючи з окупантами, керували комунальним підприємством в Ізюмі – судитимуть двох чоловіків

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох мешканців м. Ізюм за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, наприкінці березня 2022 року, під час окупації м. Ізюм двоє співробітників комунального підприємства стали співпрацювати із загарбниками. 54-річний чоловік погодився на пропозицію окупантів та обійняв посаду «в. о. директора коммунального предприятия Благоустройство города Изюма», а другий колаборант, 62-річний чоловік, став його «заступником».

Колаборанти організовували роботу підприємства – надавали вказівки працівникам, приймали на роботу співробітників, забезпечували видачу заробітної плати в російських рублях та виконували інші адміністративно-господарські функції. Крім того, обвинувачені брали участь у нарадах, які проводились під керівництвом окупаційної влади м. Ізюм.

Наразі обидва чоловіки перебувають під вартою. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура