Співробітник ДСНС за ₴20 тисяч пообіцяв заплющити очі на порушення безпеки при реконструкції торгівельно-офісного центру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру співробітнику ДСНС за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Олександра Цимбалістенка, досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник одного з відділів Головного управління ДСНС України в Харківській області вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю 20 тисяч грн. За вказану суму посадовець обіцяв, що він не вживатиме заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки при реконструкції нежитлової торгівельно-офісної будівлі.

24 травня, відразу після одержання 20 тисяч гривень, правоохоронці затримали вказаного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Того ж дня йому повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади. Крім того, перевіряється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших співробітників Головного управління ДСНС в Харківській області.

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури