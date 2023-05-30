Судитимуть вінничанина, який схвалював війну росії проти «НАТО й бандерівців» та співчував росіянам 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя м. Вінниці за обвинуваченням у розповсюдженні матеріалів з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, із закликами до агресивної війни або до розв’язування воєнного конфлікту та матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікації осіб, які здійснювали цю агресію (ч. 1 ст. 110, ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, вінничанин був багаторічним користувачем забороненої російської соціальної мережі «Одноклассники», в межах якої активно спілкувався з росіянами, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для обходу блокування сайту.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення росії в Україну, підозрюваний на особистій сторінці формував та поширював контент російської пропаганди, спрямований на дискредитацію української держави та її визвольної боротьби.

Для прикладу, вінничанин поширював публікації про те, що в Україні стоять «колоны НАТОВцев», які у спілці з «бандеровцами» несуть «разруху и страдания», відтак росія вимушена від них захищатися.

Також чоловік публічно співчував росіянам, які писали, що втратили когось з рідних «в схватке с укронацистами», називав військовослужбовців зс рф справжніми воїнами та патріотами, цитував російську пропагандистську прозу та поезію.

За висновками спеціальної експертизи поширювані підозрюваним матеріали є протиправними.

Досудове розслідування здійснювалося УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури