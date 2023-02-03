Виховательку, підозрювану у катуванні дітей у дитячому будинку, взято під варту

За клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури виховательці дитячого будинку обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, напередодні жінці повідомлено про підозру за фактом катування двох дітей (ч. 1, 2 ст. 127 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через те, що останні не дотримувалися встановлених нею правил проживання.

Напередодні підозрювана покликала 11-річну дівчину в одну з кімнат будинку та завдала їй не менше 25 ударів долонею в різні частини тіла. Крім того, з метою залякування інших дітей, вона побила лозиною 9-річну вихованку будинку по ногах. Таким чином вона спричинила дітям фізичний біль, моральні страждання та тілесні ушкодження.

Досудове розслідування триває.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура