Співробітника ДСНС України та двох посередників викрито на вимаганні та одержанні 70 тис. доларів

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва затримано співробітника ДСНС України та двох посередників за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, а також у підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 368-4 та ч. 1 ст. 369 КК України).

Згідно матеріалів слідства, державний службовець та його спільники, діючи у змові, вимагали від представника поліграфічного підприємства 35 тис. доларів США за видачу дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та ще 10 тис. доларів США — за складання експертного висновку протипожежного стану виробничого об’єкту площею понад 5 тис. кв. м без фактичного виїзду на цей об’єкт.

Крім того, посередники схилили того ж підприємця до надання неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США посадовій особі правоохоронного органу за безперешкодне ведення бізнесу після отримання всієї дозвільної документації.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували одержання вказаними особами 70 тис. доларів США у два етапи.

У четвер, 27 серпня 2020 року, після передачі другого траншу у сумі 60 тис. доларів США посередників затримали в одному з ресторанів в центрі Києва, а чиновника ДСНС у його робочому кабінеті. Під час обшуку у останнього виявили та вилучили 1,2 тис. доларів США з першого траншу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно доч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва