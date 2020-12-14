Співробітники ДФС припинили роботу конвертаційного центру у Запорізькій області

Послугами зловмисників встигли скористатися понад 20 компаній. Серед них і підрядники, що виконували роботи в рамках Національного проекту «Велике будівництво».

за попередньою інформацією, до складу злочинного угрупування, яке організувало, так званий, центр мінімізації платежів до бюджету входило 5 учасників.

для своїх оборудок зловмисники створили понад 15 фіктивних юридичних осіб.

діяльність злочинного угрупування була спрямована на надання підприємствам послуг з мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ, розкрадання державних коштів та подальшої їх легалізації.

За словами Т.В.О Голови ДФС України Дмитра Сосиновича, діяльність конвертаційного центру поширювалась на Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області та столицю.

«Загальна сума проконвертованих грошових коштів за 2 роки складає близько 240 млн. гривень. Тобто, фактично, це понад 40 млн. гривень збитків державним інтересам»- зазначив керівник ДФС.

Державна фіскальна служба України