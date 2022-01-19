Співробітниці ювелірного магазину підозрюють у крадіжці прикрас

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Зловмисниця протягом шести місяців систематично викрадала ювелірні вироби та здавала їх у ломбарди. Сума викраденого становить близько 200 тисяч гривень. Відтепер жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До поліції Києва із заявою звернувся директор магазину ювелірних прикрас, розташованого у Голосіївському районі та повідомив про те, що під час переобліку виявив нестачу товару. Правоохоронці розпочали перевірку та встановили факт систематичних крадіжок коштовностей співробітницею фірми.

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Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Михайло Жушман, у ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що продавчиня протягом шести місяців викрадала прикраси та віддавала їх під заставу у ломбарди:

«Таким чином зловмисниця завдала магазину майнової шкоди на суму близько 200 тисяч гривень. Фігуранткою виявилась раніше не судима 46-річна місцева мешканка. Ми повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 185, частиною другою статті 185 та частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України – це крадіжки та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно».

За процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури слідчий повідомив жінці про підозру. Порушниці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва

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