Співробітниці ювелірного магазину підозрюють у крадіжці прикрас

Зловмисниця протягом шести місяців систематично викрадала ювелірні вироби та здавала їх у ломбарди. Сума викраденого становить близько 200 тисяч гривень. Відтепер жінці загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До поліції Києва із заявою звернувся директор магазину ювелірних прикрас, розташованого у Голосіївському районі та повідомив про те, що під час переобліку виявив нестачу товару. Правоохоронці розпочали перевірку та встановили факт систематичних крадіжок коштовностей співробітницею фірми.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Михайло Жушман, у ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що продавчиня протягом шести місяців викрадала прикраси та віддавала їх під заставу у ломбарди:

«Таким чином зловмисниця завдала магазину майнової шкоди на суму близько 200 тисяч гривень. Фігуранткою виявилась раніше не судима 46-річна місцева мешканка. Ми повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 185, частиною другою статті 185 та частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України – це крадіжки та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно».

За процесуального погодження Голосіївської окружної прокуратури слідчий повідомив жінці про підозру. Порушниці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва