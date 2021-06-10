Співробітниця Державного науково-контрольного інституту біотехнологій незаконно винесла з роботи небезпечні штами вірусів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексзавідувачу сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів за фактом привласнення небезпечних штамів вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів (ч. 2 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, колишня співробітниця інституту, будучи відповідальною особою за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, що зберігаються в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів України, маючи доступ до таких штамів, з метою особистого збагачення незаконно винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входять до переліку особливо небезпечних (карантинних) хвороб тварин, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також до списку особливо небезпечних хвороб, визначених Міжнародним епізоотичним бюро.

Щоб приховати злочин, завідуюча сектором порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Тобто підозрювана умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.

Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у побутовому холодильнику, де вони і були виявлені у ході обшуку.

Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Викрито злочин прокурорами спільно з слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура