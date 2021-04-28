Співробітницю «Укрпошти» підозрюють у незаконному заволодінні майже ₴530 тис.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру начальниці головної каси одного з відділень АТ «Укрпошта» за фактом заволодіння чужим майном у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Роман Травкін, досудовим розслідуванням встановлено, що начальниця головної каси одного з відділень поштового зв’язку в м. Лозова, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила страховий мішок із коштами, призначеними для виплат пенсій, переказів та грошової допомоги. Відсутність мішка з грошима виявили співробітники установи в селі Слобідське, під час перевезення пошти службовим автомобілем.

Сума завданої майнової шкоди складає майже 530 тис. грн.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Слідчі дії тривають, перевіряється причетність ще однієї співробітниці установи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури