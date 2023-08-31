Співробітника ФСБ РФ підозрюють у зґвалтуваннях на Херсонщині

Національна поліція оголосила підозру в порушенні законів та звичаїв війни лейтенанту Федеральної служби безпеки Російської Федерації Алєксандру Лєбідю, 1998 р.н.

Про це йдеться у тексті підозри.

6 квітня 2022 року Лєбідь, демонструючи зброю, зайшов в один із будинків Високопільської громади Бериславського району Херсонської області. У будинку були неповнолітня дівчина, її мати і бабуся.

Солдат забрав дівчинку із собою, а її родичам наказав лишатися вдома. Біля паркану школи він торкався інтимних частин тіла та цілував дівчину. Далі він посадив потерпілу в машину з позначкою «Z» і відвіз до місцевого магазину. Там він змусив дівчину випити з ним спиртного, яке взяв у цьому ж магазині. Потім навів на потерпілу пістолет і заподіяв декілька ударів по голові і тілу.

Росіянин зґвалтував неповнолітню і наказав нікому нічого не розповідати, погрожуючи фізичною розправою їй та її родині.

28 квітня Лєбідь зайшов до іншого будинку в цій же громаді. Він застав у помешканні молоду жінку та її батьків. Солдат наказав дівчині прослідувати за ним, оскільки доповіли, що вона здає позиції російських військових, тому треба оглянути її мобільний телефон.

Солдат вивіз потерпілу за межі населеного пункту і змусив оголитися до спідньої білизни. Оглянувши дівчину, він сказав їй одягтися і відвіз додому.

Наступного вечора Лєбідь повернувся і змусив потерпілу йти з ним, бо нібито знайшов на її телефоні компрометуючі відеозаписи. Він відвіз жінку на те саме місце і наказав зняти одяг і білизну. Подивившись на оголену потерпілу, Лєбідь відвіз її додому.

15 травня військовий приїхав знову і забрав дівчину з собою під приводом допиту з приводу загибелі місцевої жительки.

У машині він повідомив потерпілій, що має намір вступити з нею в статевий акт. Жінка категорично відмовилася і почала плакати. Тоді Лєбідь дістав пістолет і вистрелив біля її голови у вікно та пообіцяв у випадку опору застосувати зброю.

Лєбідь наказав жінці пересісти на заднє сидіння і випити спиртного, а потім зґвалтував. На прощання пригрозив, щоб вона нікому не розповідала про це. // Судовий репортер