Співробітниця Харківської податкової за корупцію отримала 5 років… умовно

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом і підбурення до надання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 липня.

Обвинувачена працювала начальником відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

У січні 2024 року податківка зустрілась із представником компаній ТОВ «Суші продукт плюс», ТОВ «Суші Продукт», ТОВ «Йокатта Фудз» і ТОВ «Оушен Фудз». Спілкуючись у службовому кабінеті, вона повідомила, що на початку року планується комплексна податкова перевірка і за невиявлення порушень податкового законодавства треба передати їй приблизно 150 тисяч доларів США, а точну суму назве виконувач обовʼязків начальника ГУ ДПС у Харківській області.

Згодом посадовиця підтвердила суму неправомірної вигоди і пояснила, що у фінансовій звітності необхідно занизити відомості про прибуток за рахунок валових витрат, курсових різниць, або іншим чином. Водночас пояснила, що із 150 тисяч доларів хабара їй залишиться тільки 5%, а решту поділять між собою в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області і його заступник.

Крім того, одне з підприємств, а саме ТОВ «Оушен Фудз», було віднесено податковою службою до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку. Під час зустрічей із начальником відділу ДПС представник компанії також поцікавився, як можна виключити підприємство з цього переліку, оскільки це призводить до блокування податкових накладних і фактично зупиняє господарську діяльність.

Обвинувачена не входила до складу спеціальної комісії та не мала повноважень на прийняття такого рішення. Але погодилась допомогти і, користуючись особистими звʼязками, домовилася про неправомірну вигоду. Поспілкувавшись із посадовцями податкової, вона передала озвучені їй умови, а саме, що необхідно передати їй та в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області 5 000 доларів США та 1,6% з обороту ТОВ «Оушен Фудз» за попередній період, тобто загалом 55 тисяч доларів. І у випадку щомісячної передачі неправомірної вигоди у розмірі 0,6% з обороту підприємства у подальшому ТОВ «Оушен Фудз» не буде вноситися до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку.

Обвинувачена попросила передати 55 тисяч доларів знайомому адвокатові у приміщенні Адвокатського обʼєднання «Квашин і Партнери».

Далі пособник обвинуваченої забрав ці гроші з офісу адвокатського обʼєднання і більшу частину суми обміняв на інші неідентифіковані купюри. Із загальної суми 7 500 доларів пособник залишив собі як винагороду, а решту передав посадовцям ГУ ДПС у Харківській області.

У лютому 2024-го начальниця відділу перевірок була затримана. Її взяли під варту і випустили з СІЗО після внесення 7 мільйонів гривень застави. А ще через три місяці підозру отримав начальник управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Харківській області, який був заступником Голови Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі ГУ ДПС у Харківській області. За версією слідства, останній у змові з іншими, невстановленими службовими особами ГУ ДПС у Харківській області, одержав 43 тисячі доларів США неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах ТОВ «Оушен Фудз». На момент обрання запобіжного заходу наприкінці травня цього року підозрюваний уже був звільнений із посади.

21 червня 2024 року начальниця відділу перевірок уклала угоду з прокурором. Вона погодилась співпрацювати, надаючи викривальні показання слідчим і суду. Взамін для неї передбачили 5 років позбавлення волі умовно, з іспитовим строком 3 роки.

Обставинами, що помʼякшують покарання, суд врахував щире каяття, активне сприяння слідству і скоєння злочинів внаслідок збігу тяжких особистих і сімейних обставин. Зокрема, обвинувачена доглядає хворого батька і має чоловіка з інвалідністю.

Протягом десяти днів після затвердження судом угоди обвинувачена має перерахувати пів мільйона гривень на підтримку Збройних сил України (Проект UNITED24 «Армія Дронів»).