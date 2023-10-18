Справа Майдану: суд оголосив вироки п’ятьом беркутівцям
Святошинський районний суд Києва сьогодні, 18 жовтня, оголосив вироки п’ятьом колишнім “беркутівцям” у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, коли загинули 48 людей. У справі п’ятеро обвинувачених бійців “Беркута” — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
У залі суду були тільки два обвинувачених — Олександр Маринченко та Сергій Тамтура. Решта — Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В’ячеслав Аброськін, перебувають у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. Вони втекли до РФ.
Зачитував вирок суду присяжних головуючий суддя Сергій Дячук.
Заступника командира полку Олега Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув’язнення. Також у нього забирають всі його звання. Павла Аброськіна та Сергія Зінченка також визнано винними у вбивстві людей і засудили до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади 3 роки.
Олександра Маринченка суд визнав винним у перевищенні службових повноважень і призначив йому покарання — 5 років, із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням правоохоронної діяльності, строком на 2 роки. Втім він вже відсидів 5 років у СІЗО.
“Вважати Маринченка таким, що повністю відбув призначене судом за цим вироком основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років”, — зазначив суддя Сергій Дячук.
Водночас Сергія Тамтуру суд виправдав за всіма статтями обвинувачення.
Окрім того, суд надав дозвіл на затримання Аброськіна, Зінченка та Янішевського, які перебувають у розшуку, для забезпечення виконання покарання. Святошинський райсуд також ухвалив рішення щодо виплат постраждалим у справі від 40 тисяч до 1 мільйона гривень морального відшкодування. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.
“Стосовно Янішевського — його визнали винним у навмисних вбивствах і йому призначили довічне покарання. Тут є великі питання у нас і ми, звісно, в цій частині вирок будемо апелювати. Тому що під час судового розгляду ми так і не змогли ідентифікувати серед численних осіб, які бачили, Янішевського. Але суд дійшов іншого висновку, тому будемо з’ясовувати. І по Аброськіну і по Зінченку теж”, — сказав адвокат.
Прокурор Олексій Донський також заявив, що планує оскарження цього вироку в повному обсязі — і в питаннях кваліфікації і в питаннях щодо окремих обвинувачень.
“Для нас дещо незрозуміла логіка: якщо трьох осіб визнано винними у вбивстві, а Маринченка визнано винним у перевищенні влади і при цьому виправдано у вбивстві. Та позиція, яку ми доводили у дебатах і посилалися не на власні якісь судження, а на постанову Верховного суду, яка є обов’язковою для застосування. А у ній чітко зазначено, якщо є група осіб, яка вчиняє злочин, то не настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивство, а хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії. Достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено. Цим усі критеріям, виходячи з тих доказів, які є, повністю відповідають дії цієї спецроти беркутівців 20 лютого”, — заявив Донський.
Світлана Чаплінська — дружина Героя Небесної Сотні Володимира Чаплінського, який загинув на Майдані 20 лютого 2014 року, теж не задоволена рішенням суду і планує його оскаржити.
“Ну тільки ж одному там дали довічне ув’язнення, хоча усім має бути довічне, бо ті “беркутівці” вони усі там стріляли. У мого чоловіка куля пройшла наскрізь, але у нього стріляли, але просто не доведено. Усі вони там стріляли. і усі заслуговують на довічне”, — сказала жінка.
20 лютого 2014 року, за даними Офісу генерального прокурора, на вулиці Інститутській загинуло 48 людей. Ще сотні отримали травми та поранення. Справа щодо 5 “беркутівців” спецроти Києва — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, слухалася в суді з 2016 року. У грудні 2019-го обвинувачених передали Росії під час обміну полонених.
На початку 2020 року Тамтура та Маринченко повернулися до України, аби, як самі те повідомляли, довести свою невинуватість. Спершу справу розглядали лише по них, а далі, коли в України прийняли закон про заочне розслідування, справу об’єднали і почали розглядати по п’яти беркутівцях.
Сукупно у всіх містах України розслідується більше ніж 4,7 тис. злочинів проти учасників Революції Гідності.