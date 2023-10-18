Справа Майдану: суд оголосив вироки п’ятьом беркутівцям

Святошинський районний суд Києва сьогодні, 18 жовтня, оголосив вироки п’ятьом колишнім “беркутівцям” у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, коли загинули 48 людей. У справі п’ятеро обвинувачених бійців “Беркута” — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

У залі суду були тільки два обвинувачених — Олександр Маринченко та Сергій Тамтура. Решта — Олег Янішевський, Сергій Зінченко та В’ячеслав Аброськін, перебувають у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. Вони втекли до РФ.

Зачитував вирок суду присяжних головуючий суддя Сергій Дячук.

Заступника командира полку Олега Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув’язнення. Також у нього забирають всі його звання. Павла Аброськіна та Сергія Зінченка також визнано винними у вбивстві людей і засудили до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади 3 роки.

Олександра Маринченка суд визнав винним у перевищенні службових повноважень і призначив йому покарання — 5 років, із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із здійсненням правоохоронної діяльності, строком на 2 роки. Втім він вже відсидів 5 років у СІЗО.

“Вважати Маринченка таким, що повністю відбув призначене судом за цим вироком основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років”, — зазначив суддя Сергій Дячук.