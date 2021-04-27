Справа «Оптимумспецдеталь»: до суду скеровано черговий обвинувальний акт

26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно особи, якій інкримінують одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором Державної компанії «Укрспецекспорт». Йдеться про одного з восьми ймовірних учасників корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання.

Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст.369-2 КК України («Зловживання впливом»).

За даними слідства, завдяки зусиллям обвинуваченого у 2015-2017 рр. ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це — не єдиний випадок протиправної діяльності. Решта фактів досліджується.

Розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

Про підозру особі НАБУ та САП повідомили 21 грудня 2020 року.

У грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Рішенням суду його обмежили в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року, відтак він вже не мав можливості затягувати досудове розслідування. Його викликали до САП на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня для отримання копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування. Однак особа тричі не з’явилася. Через це, детективи НАБУ оголосили підозрюваного у розшук. 26 квітня на черговий виклик детективів НАБУ підозрюваний таки з’явився до САП, де йому було вручено копію обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Загалом слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь». Із них дві особи засуджено, четверо — на лаві підсудних. Ще двоє залишаються підозрюваними.

У межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому» поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 46 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 20,63 — податок на прибуток.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ