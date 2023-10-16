Справи Майдану: Екскерівництву СБУ та 20 співробітникам фсб рф повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому Голові СБУ, його першому заступникові – керівникові Антитерористичного центру та начальникові Департаменту захисту національної державності СБУ у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 161 КК України).

Також повідомлено про підозру 20 співробітникам федеральної служби безпеки російської федерації у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва у вчиненні державної зради та сприяння керівництву СБУ в наданні рф допомоги у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки, а також розпалювання національної, релігійної ворожнечі і ненависті, приниженні національної честі та гідності, образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми ідеологічними переконаннями (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 161 КК України).

Серед підозрюваних:

– генерал армії – колишній керівник служби безпеки президента рф, заступник головнокомандувача внутрішніми військами;

– генерал-полковник начальник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф;

– генерал-лейтенант – заступник начальника служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф – начальник управління захисту конституційного устрою;

– генерал-майор – перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф;

– генерал-майор – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації служби оперативної інформації та міжнародних зв’язків фсб рф;

– генерал-майор – колишній співробітник служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом фсб рф, зараз – заступник начальника управління фсб рф в м. москва та інші.

За даними слідства, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та фсб рф у грудні 2013 року та лютому 2014 року під виглядом іноземної делегації на територію України трьома групами прибули 20 співробітників російської спецслужби.

За підтримки колишніх очільників відомства, спецагенти рф безперешкодно проживали та розміщувалися в будівлях відомства та за допомогою заздалегідь привезеною із собою спеціальної техніки організовували та сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів провокативного характеру.

Вони створили YouTube-канал, на якому було розміщено 257 відеозаписів. У них дискредитувалися суспільно-політичні події в Україні та принижувалися українці як нація загалом. Ці відео згодом поширювалися у мережі інтернет та медіа. Про розміщення відеофайлів, а фактично про підривну діяльність щодо інформаційної безпеки України, екскерівництво СБУ звітувало своїм кураторам з фсб рф. У підтвердження скеровувало відповідні звіти-посилання про створені й опубліковані відеозаписи.

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених на Майдані, слідством встановлено безпосередній вплив спецслужб рф на колишнє керівництво української спецслужби з метою проведення спільної підривної діяльності проти України та розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора