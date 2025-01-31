Спроба контрабанди історичних та культурних цінностей не вдалася

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури правоохоронні органи області активно вживають заходи з протидії контрабанди культурних цінностей. Лише від початку 2025 року вдалося запобігти двом спробам вивезення предметів старовини за кордон.

У січні мешканка Білої Церкви намагалася вивезти до США 116 предметів з колекції археологічної старовини Х – XVI сторіччя.

Також викрито депутата однієї із селищних рад, який є членом постійної комісії з питань культури. Він намагався переправити для продажу до Канади 7 предметів з колекції археологічної старовини V- ХІХ сторіччя.

За фактами приховування від митного контролю культурних цінностей фігурантам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

Також Дніпровський районний суд м. Києва засудив жінку, яка у липні минулого року контрабандним способом намагалася вивезти 92 одиниці колекційних предметів старовини, які є культурними цінностями: металеві келихи срібного окрасу, срібний кубок, глечик із рельєфним орнаментом, декоративне яйце, рельєфні вази з різними візерунками, статуетки та старовинні ікони XVI сторіччя.

Вказані речі за клопотанням обласної прокуратури конфісковані на користь держави та передані до Національного музею історії України.

Досудове розслідування та оперативний супровід у вказаних кримінальних провадженнях здійснювались слідчим управлінням ГУ СБУ в місті Києві та Київській області.

Примітка: відповідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура