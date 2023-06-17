Спробували знайти роботу в інтернеті, а стали жертвами шахрая

У травні до поліції звернулася 34-річна жителька Костополя, що у пошуках роботи в одному із месенджерів вона потрапила на гачок аферистів.

Поліцейські встановили, що зловмисник розмістив в інтернеті оголошення про віддалену роботу. Клієнти скидали йому по 250 гривень для оформлення договору, потому надсилали резюме, у якому містилися копії їхніх документів та інші персональні дані. В подальшому «роботодавець» починав шантажувати потерпілих, що візьме на їхнє ім’я кредит. Аби цього не трапилося — вимагав 2000 гривень.

Слідчим ВП №4 (м. Березне), працівникам управління карного розшуку та відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області за інформаційної підтримки відділу кримінального аналізу вдалося викрити та встановили особу зловмисника. Ним виявився 32-річний житель села Малинськ колишнього Березнівського району.

Вчора, 17 червня, відповідно до ухвали суду слідчі ВП № 4 (м. Березне) Рівненського РУП та працівники УКР ГУНП в Рівненській області за силової підтримки спецпризначенців РПОП та процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури провели санкціонований обшук у будинку зловмисника.

Під час слідчої дій поліцейські виявили та вилучили п’ять мобільних телефонів, 10 сім-карт різних мобільних операторів, 84 тримачі для сім-карток, дев’ять банківських карток, два ноутбуки та понад 30 тисяч гривень.

Досудове розслідування за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпочатого за частиною 3 статті 190 КК України триває. Вирішується питання про повідомлення 32-річному чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших осіб, які потрапили на гачок шахрая.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області