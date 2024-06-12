США ввели санкції проти голови Гагаузії Гуцул – соратниці кримінального Шора

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти голови Гагаузії Євгенії Гуцул. Вона ходить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Євгенія Гуцул є молдовською політичною діячкою, яка набула значної уваги у зв’язку зі своїм обранням на посаду башкана (голови) Гагаузії, автономного територіального утворення в складі Молдови. Вона представляє партію “Шор”, молдовського олігарха-втікача Ілана Шора. Він є фігурантом справи про “крадіжку мільярда” з банківської системи Молдови.

Попри свою проросійську позицію “Шор” залишається впливовим гравцем у молдовській політиці.

За даними Держдепу, Гуцул відіграє безпосередню та активну роль у корупційній діяльності мережі Шора. Вона могла сприяти ввезенню готівки з Росії, її незаконному приховуванні та використанні цих коштів на користь політичних проектів олігарха.

У Штатах вважають, що Гуцул була обрана башканом Гагаузії на виборах, які характеризувались “значними ознаками фальсифікацій, зокрема підкупом виборців та значним незаконним, незадекларованим фінансуванням виборчої кампанії з-за кордону”.

“Замість того, щоб служити народу Гагаузії та решті Молдови, Гуцул послідовно ставить на перше місце особисті інтереси Шора та інтереси Кремля, намагаючись підірвати і дестабілізувати Молдову”, – сказано у повідомленні.