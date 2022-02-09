Стало відоме ім’я викритого на хабарі «зе-слуги» з Київради

Викритим на хабарі депутатом Київської міської ради виявився представник «Слуги народу» Владислав Трубіцин. Через це скликається конференція Київської партійної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook голови партії Олени Шуляк.

За її словами, Національне антикорупційне бюро повідомило про викриття в отриманні хабара депутата Трубіцина та директора одного з комунальних підприємств.

«Ми чекаємо всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами… Разом з тим, ми вважаємо, що політична відповідальність має бути набагато швидшою за кримінальну чи адміністративну. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні», — зазначила Шуляк.

Вона також повідомила, що вже розпорядилася скликати конференцію Київської міської організації партії «Слуга народу» для розгляду цього інциденту та прийняття рішень щодо Трубіцина.