Стали «фінансистами» в окупантів – одній жительці Луганщини повідомлено про підозру, іншу судитимуть

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру місцевій мешканці у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, колишня працівниця Біловодської селищної ради Луганської області у березні 2022 року почала співпрацювати з окупантами.

Жінка добровільно обійняла посаду так званого «заступника начальника управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення – начальника відділу фінансування, аналізу та виконання бюджету адміністрації Біловодського району лнр».

Крім того, прокурори Сватівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно ексзаступниці головного бухгалтера селищної ради, яка очолила «відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення адміністрації Білокуракинського району лнр».

Фігуранти забезпечують складання звітності у вказаних підрозділах, нараховують та виплачують заробітну плату працівникам у російських рублях.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської

та Сватівської окружних прокуратур)