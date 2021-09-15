У Заліщиках нетверезий водій намагався відкупитися від поліцейських

Мешканець Івано-Франківська пропонував поліцейським 5 000 тисяч гривень за те, аби вони не склади на нього протокол за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції Заліщицького відділення поліції зупинили автомобіль марки «Renault Trafic». За кермом перебував 47-річний мешканець Івано-Франківська. При спілкуванні поліцейські виявили у водія характерні ознаки алкогольного сп’яніння. Порушник одразу почав пропонувати правоохоронцям 5 000 гривень за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку на місце події викликали інспектори.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до чотирьох років позбавлення волі.

Окрім цього, на водія-порушника працівники групи реагування патрульної поліції склали адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанови за порушення правил дорожнього руху за ч. 1 та 2 ст. 122 та ч. 1 ст.126 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області