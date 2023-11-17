Старосту округу на Харківщині підозрюють у співпраці з окупантами

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що староста Піско-Радьківського старостинського округу добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Під час окупації російськими військовими с. Піски-Радьківські вона добровільно обійняла посаду «помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области».

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які передавала «новій владі».

Жінка переховується від українського правосуддя на території рф. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура