Судитимуть учасників ОЗГ, які під час захоплення міст Луганщини НЗФ викрадали людей та утримували в будівлях СБУ та МВС

Прокурори Луганської обласної прокуратури за результатами спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої злочинної групи, які протиправно викрадали громадян та утримували їх під озброєною охороною у якості «живої робочої сили».

Це черговий обвинувальний акт у рамках встановлення протиправних дій проти цивільного населення під час захоплення територій Луганської області незаконними збройними формуваннями.

Слідство встановило, що злочинне угруповання входило до складу «козацької національної гвардії всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова». Воно причетне до позбавлення волі п’ятьох мешканців міст Рубіжне та Сєвєродонецьк у період червня та липня 2014 року. Громадян незаконно затримали під приводом порушення так званого «комендантського часу» та викрали, погрожуючи фізичною силою та застосуванням вогнепальної зброї.

Організована злочинна група утримувала потерпілих у захоплених приміщеннях ізолятора тимчасового тримання Сєвєродонецького міськвідділу ГУ МВС та Сєвєродонецького міськвідділу СБУ. Зловмисники протиправно примушували громадян копати окопи та траншеї, будувати захисні барикади та фортифікаційні споруди на місцях дислокації окупаційних військ поблизу мосту через р. Борова та смт Воронове.

Чотирьох фігурантів судитимуть заочно у Сєвєродонецькому міському суді Луганської області за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (незаконне позбавлення волі та викрадення людей, участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі усі учасники ОЗГ перебувають у розшуку.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися з управлінням міграційної поліції та слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури