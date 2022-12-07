В Ужгороді поліція припинила роботу незаконного грального закладу
Співробітники Ужгородського районного управління поліції виявили на території обласного центру незаконний гральний бізнес. Правоохоронці вилучили майно, що використовувалося для такої діяльності та відкрили за даним фактом кримінальне провадження
Вчора, 6 грудня, о 14.30 оперативник Ужгородського районного управління поліції повідомив, що виявив функціонування грального закладу на вулиці Бородіна в обласному центрі.
На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої задокументували факт проведення незаконної діяльності.
Поліцейські вилучили з ігротеки 7,5 тисяч гривень готівки, 15 моніторів до комп’ютерів, 22 системні блоки, відеореєстратор та камери відеоспостереження. Всі речові докази у цій справі будуть відправлені на експертизу.
В самому закладі знаходилася 32-річна жінка-адміністратор. Також поліцейські виявили двох чоловіків-відвідувачів.
У поліції відкрили за даним фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, тобто Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей. Наразі встановлюються організатори цього бізнесу. Слідство у справі триває.
Відділ комунікації поліції Закарпатської областіTweet