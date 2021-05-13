Столичні оперативники затримали чоловіка за розбійний напад на ломбард

Після скоєного правопорушник втік із міста та протягом трьох місяців переховувався від поліцейських. За скоєне йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

У березні цього року до поліції Києва надійшло повідомлення про розбійний напад на ломбард на проспекті Перемоги. Для документування події на адресу негайно прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Святошинського управління Анатолій Полінкевич, правоохоронці оглянули місце вчинення злочину, переглянули відеозаписи з камер, які зафіксували момент нападу, а також опитали працівницю ломбарду:

«Ми з’ясували, що зловмисник зайшов до ломбарду під виглядом клієнта. Дочекавшись, коли працівниця вийде з-за стійки показати товар, який нібито його зацікавив, відвідувач відштовхнув її та заскочив до приміщення, де зберігалися речі. Жінка почала пручатися, тоді чоловік дістав ніж, забрав мобільний телефон та втік».

Встановивши прикмети ймовірного зловмисника, правоохоронці передали орієнтування усім підрозділам столичної поліції.

«Після опрацювання відео з камер спостереження, що належать до системи «Безпечне місто», ми встановили маршрут руху зловмисника. Далі з’ясували, що після нападу чоловік покинув столицю та протягом трьох місяців переховувався, а коли повернувся до Києва, ми його й затримали. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника виявили та вилучили одяг, в якому він був у момент вчинення злочину, та ніж. Мобільний телефон ми вилучили у його товариша, якому він продав».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру.

«Наразі ми перевіряємо причетність 36-річного уродженця Кіровоградської області, раніше судимого за майнові злочини, до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва. Запобіжний захід йому обере суд. Наступні дванадцять років підозрюваний може провести за ґратами», — додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва