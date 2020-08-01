Столичні оперативники затримали молодика, який обкрадав сусідів по гуртожитку

За скоєне зловмиснику загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що з кімнати гуртожитку на вулиці Котельникова зникли особисті речі мешканця. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, поспілкувавшись із заявником, поліцейські встановили, що він не зачинив двері кімнати, а потім виявив відсутність майна. Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Вінницької області, 2000 року народження, який теж проживає у цьому гуртожитку.

«Під час невідкладного обшуку помешкання затриманого ми виявили чужі речі, а у ході проведення досудового розслідування встановили причетність його ще до двох аналогічних крадіжок. Нам він пояснив, що знайшов у загальному коридорі ключі від дверей, підібрав до замків кімнат, звідки викрав майно власників».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено до шести років позбавлення волі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Києва