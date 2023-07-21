На Харківщині експоліцейського за держзраду засуджено до 15 років ув‘язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурори у суді довели, що торік, у червні, діючий сержант поліції — начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців. За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Напочатку цього року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

21 липня колегія суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо зрадника. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю, з позбавленням на підставі ст. 54 КК України звання «сержант поліції».

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура