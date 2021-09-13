Столичні поліцейські затримали підозрюваного у замаху на вбивство киянина

Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник наніс удар ножем своєму опоненту, а після втік з місця злочину. Через декілька годин оперативники розшукали та затримали фігуранта. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про ножове поранення чоловіка біля одного з ресторанів на вулиці Петра Болбочана. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як розповів тимчасово виконувач обов’язків заступника начальника ГУНП у м. Києві Дмитро Шумейко, біля закладу харчування між двома відпочиваючими виник раптовий конфлікт, у результаті чого один з них витягнув ніж з кишені та наніс удар в груди своєму опоненту:

«Відразу після скоєного зловмисник втік з місця події. Медики госпіталізували потерпілого з проникаючим колото-різаним пораненням грудної клітини. За процесуального керівництва та підтримки прокуратури, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, переглянули камери відеонагляду та поспілкувались зі свідками і очевидцями. Через декілька годин оперативники встановили особу зловмисника та разом зі спецпризначенцями під час невідкладного обшуку виявили його за місцем мешкання у Деснянському районі столиці».

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1985 року народження.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Печерською окружною прокуратурою вирішується фігуранту повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва