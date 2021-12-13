Столичні правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який побив родича

У ході сварки зловмисник декілька разів вдарив чоловіка дерев`яним стільцем по голові. Потерпілого госпіталізували у лікарню, а правопорушнику за скоєне загрожує до восьми років в’язниці.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у квартирі на вулиці Празькій відбувається бійка між родичами. За вказаною адресою прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, заявниця повідомила, що син повернувся додому напідпитку та розпочав бійку з дядьком і вдарив його стільцем по голові:

«Потерпілого з травмою голови госпіталізували до медичної установи. Медики діагностували у 55-річного чоловіка відкриту черепно-мозкову травму, яка є тяжким тілесним ушкодженням. Зловмисника ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 43-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотичних речовин та крадіжки».

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину та направили до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою. Досудове розслідування триває», — додав Павло Шаламов.

Відділ комунікації поліції Києва