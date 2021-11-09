Столичний суд оголосив вирок чоловіку за вбивство дружини

За підтримання публічного обвинувачення прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд оголосив обвинувальний вирок 50-річному чоловіку за вчинення умисного вбивства дружини (ч. 1 ст. 115 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у лютому 2021 року між подружжям виник словесний конфлікт, у ході якого обвинувачений кортиком наніс жінці множинні поранення в область грудної клітини, від яких остання померла.

Свідком інциденту стала знайома потерпілої, яка знаходилася у будинку. Саме вона викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

За результатами першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

Голосіївський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Також суд задовольнив цивільний позов батька вбитої жінки про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди в сумі 1 млн гривень.

До набуття вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Київська міська прокуратура