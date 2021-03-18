Столичного підприємця підозрюють у незаконній порубці лісу на мільйон гривень

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному мешканцю столиці за фактом незаконної порубки деревини у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Слідством встановлено, що вказана особа уклала договір з одним із підприємств, щодо надання послуг із санітарної порубки дерев у кількості відповідно до виданого лісорубного квитка. Однак, у фігуранта провадження виник злочинний умисел на незаконну суцільну порубку дерев, на території, що виходить поза межі земель, прописаних у договорі, з метою привласнення незаконно зрубаної деревини та використання її у власних цілях.

Таким чином, зловмисник, під виглядом розчистки лісосмуг, без передбаченого законом дозволу, організував здійснення суцільної порубки 101 одиниці живих дерев на території Ковалівської сільської ради Васильківського району із використанням невстановленої спеціальної техніки та за допомогою вільно найманих ним працівників. Вказаними діями навколишньому природному середовищу заподіяно шкоду у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури