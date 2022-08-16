На Закарпатті судитимуть чоловіка, в автомобілі якого знайшли партію кокаїну на мільйон гривень

Воловецький відділ Мукачівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо 29-річного уродженця Донеччини за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин, а також наркотиків і прекурсорів в особливо великих розмірах, а також незаконного поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України).

За інформацією слідства, обвинувачений у автомобілі «Toyota Land Cruiser» зберігав і перевозив вогнепальну зброю з патронами до неї, не маючи для цього відповідного дозволу. Крім того, у транспортному засобі правоохоронці виявили десятки пакетиків із кокаїном загальною вагою понад 170 г, а також розфасовані канабіс і метамфетамін. Також при собі в чоловіка були пакетики із порошкоподібною речовиною – псевдоефедрином, який згідно висновку експертизи є прекурсором і може використовуватися для виготовлення наркотичних засобів.

Варто зазначити, що вартість лише вказаної партії кокаїну на чорному ринку оцінюють у понад 1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №2 Мукачівського райуправління поліції. Обвинувачений наразі знаходиться під вартою. Подальший розгляд провадження щодо нього здійснюватиме Воловецький районний суд.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури