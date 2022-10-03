Викрито ще 8 колаборантів у Старобільському районі Луганщини, які стали псевдоправоохоронцями, серед них – депутат селищної ради

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще восьмеро колаборантів, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах так званої «лнр».

Слідством встановлено, що мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співрацювати з окупаційної владою країни-агресора.

Серед фігурантів – депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші – без досвіду роботи в правоохоронних органах.

У період воєнного стану вказані особи присягнули на вірність так званій «лнр» та у подальшому були прийняті до штату так званих «Новопсковського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр», «Міловського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр» та «Марківського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

На займаних псевдопосадах вони дотримуються нелегітимних нормативно-правових актів, впроваджених на тимчасово окупованій території Луганської області

Наразі їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, загрожує покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Оперативний супровід забезпечують працівники цього ж управління, а також співробітники управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Новопсковського, Марківського та Міловського відділів

Старобільської окружної прокуратури)