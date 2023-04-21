СБУ оголосила підозру голові Чеченського парламенту

Голова парламенту Чеченської республіки РФ Магомед Даудов підозрюється в Україні у низці злочинів.

У тексті підозри від 19 квітня йдеться про пособництво у веденні агресивої війни (ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ), пособництво в умисних діях на незаконну зміну меж території України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч.5 ст.27, ч.3 ст.110 ККУ) і поширення службовою особою матеріалів, у яких виправдується збройна агресія РФ проти України.

Чеченські військові підрозділи, які підпорядковуються президенту республіки Рамзану Кадирову, беруть участь у війні проти України. У травні минулого року Кадиров доручив главі парламенту Даудову вжити заходів, щоб доукомплектувати підрозділи.

Даудов опублікував у своєму телеграм-каналі «ЛОРД» оголошення, закликаючи вступати добровольцями до військових підрозділів, підписуючи короткостровий контракт, пройти підготовку в університеті спецназу і потім вирушити в Україну для виконання бойових завдань.Також Даудов організував будівництво військових містечок у селищі Ханкала і селі Серноводське.

У вересні 2022-го за рахунок добровольців сформовано нові військові підрозділи: 78 моторизований полк спецпризначення: «Північ-Ахмат», батальйони «Північ-Ахмат», «Захід-Ахмат», «Схід-Ахмат». За дорученням Кадирова Даудов неодноразово виступав перед новими солдатами перед їх відправлення в Україну.

Протягом липня-листопада 2022 року Даудов прибував в окуповані українські міста: Лисичанськ і Попасну Луганської області, а також у Маріуполь Донецької області. Там він зустрічався із керівниками чеченських військових підрозділів і нагороджував особовий склад.

Глорифікацією збройної агресії є поширення Даудовим публікацій із телеграм-каналу Кадирова. // Судовий репортер