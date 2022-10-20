Російські мародери почали вивозити награбоване майно з Енергодару

Російські військові починають вивозити награбоване українське майно з тимчасово окупованого Енергодара у Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”, посилаючись на Telegram-канал “Енергодар”.

Зазначається, що росіяни починають тікати з Енергодару: “Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару”, йдеться в дописі.

Вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання російських військових і окупаційної “адміністрації” міста почали вивозити награбоване майно. Водночас місцеві мешканці зафіксували масове пограбування готелю “Скіфський”.

Росіяни “виносили звідти й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі”.

“Така собі евакуація з пограбунком або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним “воєнного стану” на тимчасово окупованих Росією українських територіях”, — наголосили в повідомленні.

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