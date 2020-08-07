Столичного підрядника підозрюють у розкраданні коштів, виділених на ремонт стадіону

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, керівник приватного виробничо-будівельного підприємства під час виконання договору підряду щодо реконструкції шкільного стадіону середньої школи у Подільському районі міста Києва не в повному обсязі виконав роботи, передбачені проектно-технічною документацією, а саме не встановив світильники, прожектор, стенди для жиму, велопарковку, лави для запасних тощо.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають, встановлюються інші факти розкрадання бюджетних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів місцевої прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва