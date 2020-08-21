Столичному бізнесмену повідомили про підозру через несплату ₴7,5 млн. за оренду землі

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику столичного підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Встановлено, що керівник фірми, розташованої в місті Києві, у період з 2017 по 2019 роки умисно ухилявся від сплати орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності.

Завдані збитки склали 7,5 млн гривень.

У межах кримінального провадження вживаються заходи, направлені на відшкодування завданої шкоди.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві.

Прес-служба прокуратури Києва